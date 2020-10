Sperlonga: la gara di MTB di domenica scorsa "Sulla Via di Ulisse"

Domenica 04-10-2020 a Sperlonga in provincia di LT si è corsa la 1^ PTP "SULLA VIA DI ULISSE". Gara di Mountain bike su un percorso di 39km e un dislivello positivo di 1,200mt .

Parterre di livello con oltre 300 atleti al via. A vincere la gara è stato un Elite l'atleta Marchigiano Leopoldo Rocchetti con il tempo di 1'48'09" seguito dal suo compagno Davide Di Marco e terzo Pasquale Sirica . Spicca tra gli atleti locali la grande prestazione di Iacovacci Maurizio di "Monte San Biagio" in forza alla asd Cicli rebike gis Komatsù, giunto al traguardo a 1'50'37", 7^ assoluto. Atleta che sarà al via dei prossimi campionati italiani Marathon MTB il 10-10-2020, che si disputeranno sull'isola d'Elba tra i sentieri della prestigiosa CAPOLIVERI LEGGEND CUP .