Nasce il “Movimento Fondi Terra Nostra”

Da lista civica a vero e proprio movimento politico e culturale, a servizio della città di Fondi.

Fondi Terra Nostra, presente alle scorse elezioni comunali nello schieramento a sostegno del candidato sindaco Luigi Parisella, ha deciso – come promesso già durante la campagna elettorale - di proseguire il suo impegno civico attivo ed efficace sul territorio, trasformandosi in “movimento” vero e proprio.

In questi giorni i partecipanti alla lista rappresentato dal cavaliere stilizzato, con scudo rossoblu, hanno messo nero su bianco lo statuto del movimento, registrando e fissando gli organi direttivi e collegiali, chiamati a portare avanti gli elementi dello slogan “Salute-Lavoro-Dignità”.

Il neonato movimento Fondi Terra Nostra vedrà così assegnata la presidenza all’avvocato Pierluigi Avallone.

“Lo avevamo promesso durante la campagna elettorale ed ora ci presentiamo alla città di Fondi – ha dichiarato lo stesso Avvocato Avallone – con lo stesso spirito di miglioramento e di impegno civico espresso nei mesi scorsi. Ognuno di noi seguirà specifiche aree di interesse tematico, vigilando sulle attività della nuova Amministrazione comunale, segnalando – ove fosse necessario – eventuali problematiche che coinvolgono la cittadinanza”.

Il resto del consiglio direttivo del Movimento Fondi Terra Nostra è composto da:

Vincenzo Cataldi, Vice Presidente (con delega alle attività socio sanitarie)

Gianfranco Annunziata, Segretario organizzativo

Daniela Di Mauro, Tesoriere

Danilo Pezzola, Consigliere con delega alla comunicazione, social

Salvatore Nallo, Consigliere con delega cultura, scuola e centro storico

Maurizio Di Trocchio, Consigliere con delega attività produttive

Ermanno Ferraro, Consigliere con delega urbanistica ambiente e Lavori Pubblici

Maria Concetta Vento, Consigliere con delega alle circoscrizioni cittadine

Mariano Marcucci, Consigliere con delega allo sport

Tiziana Lippa, Consigliere delegato ai rapporti col Comune di Fondi

Ruoli di controllo e di impulso su tutte le attività associative saranno affidate a: Stefano Sposito, Giovanni Fiorillo, Mariassunta Di Manno, Jessica Salemme, Mario Di Fazio e Michele Verrecchia.

Direttamente dallo statuto, si legge che “l’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni politiche e culturali in campo economico sociale e partecipa ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc.; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento in campo economico e politico”.

Il movimento Fondi Terra Nostra insomma promette impegno, vigilanza ed eventuale battaglia, con il primo appuntamento in vista rappresentato dal consiglio comunale, dove siederà tra i banchi dell’opposizione il consigliere eletto Tiziana Lippa. Le attività del movimento saranno rese note tramite i canali social (Facebook in primis) dell’associazione, mentre sono in preparazione altre iniziative di comunicazione per dare la possibilità ai cittadini di fare segnalazioni o semplicemente esprimere il proprio parere sull’operato della nuova amministrazione civica fondana e non solo.