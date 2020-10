Ritrovato un altro scooter rubato: denunciata una donna di Fondi

In data 20 ottobre 2020, i militari dell’arma del luogo nell’ambito di servizio di controllo del territorio, identificavano e deferivano all’a.g. in stato di libertà per il reato di “ricettazione” una 31enne del luogo. In particolare la donna veniva sorpresa in possesso di un ciclomotore risultato provento di furto perpetrato in data 26 agosto 2019. IL mezzo è stato poi restituito al proprietario.