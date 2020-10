Monte San Biagio Futura sul progetto "Ossigeno": " Una grande opportunità per la nostra città"

La Regione Lazio ha ideato e promosso un’importante azione finalizzata alla tutela dell’ambiente ed alla lotta all’inquinamento, che prevede il rimboschimento del territorio regionale mediante la piantumazione di sei milioni di nuovi alberi, uno per ogni abitante.

L’iniziativa, denominata “Progetto Ossigeno”, prevede uno stanziamento in bilancio di ben 10 milioni di euro, di cui 2 milioni per l’annualità 2020: un impegno economico imponente, che per i Comuni Laziali rappresenta un’ irrinunciabile opportunità per mettere in campo azioni di riforestazione e recupero ambientale volte a contrastare il mutamento climatico, compensare le emissioni di anidride carbonica e, in generale, a migliorare la qualità della vita.

In particolare per Monte San Biagio, il Progetto Ossigeno rappresenta l’occasione per piantumare nuovi alberi in zone percorse da incendio o funestate da calamità naturali: per questo riteniamo necessario e doveroso che il nostro Comune vi partecipi.

Abbiamo quindi depositato una mozione affinché il Consiglio Comunale esprima il proprio favorevole indirizzo politico sull’adesione al Progetto Ossigeno, impegnando il Sindaco e l’Amministrazione a presentare una propria proposta progettuale.

Auspichiamo che la nostra mozione venga condivisa all’unanimità.

Ed esprimiamo il nostro apprezzamento verso questa iniziativa, che conferma la capacità della Regione Lazio e dell’ assessorato guidato da Enrica Onorati di concretizzare azioni politiche serie ed efficaci in tema di salvaguardia ambientale e valorizzazione del territorio.

I Consiglieri Guglielmo Raso, Ermanna Casale, Gianpiero Trani.