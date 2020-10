Fratelli d’Italia Fondi dopo le dimissioni di Mastrobattista: "Avanti più forti di prima"

Le dimissioni di Giulio Mastrobattista non fermano il percorso di Fratelli d’Italia a Fondi, al contrario, il partito è ora più forte di prima.

Atteggiamenti in controtendenza rispetto alla linea del partito e rispetto al percorso fatto in campagna elettorale non sarebbero stati capiti dai nostri elettori e avrebbero portato solo a confusione ed allontanamenti.

Fratelli d’Italia, coerentemente con il risultato delle urne e coerentemente con la volontà di contrapporsi all’amministrazione uscente, riconfermata poi dal risultato elettorale, farà il suo percorso amministrativo in opposizione, forte della presenza del consigliere capogruppo Stefano Marcucci che può contare sul supporto della coordinatrice locale, Sonia Federici, di tutto il coordinamento cittadino e del partito intero presente a tutti i livelli istituzionali.

In consiglio comunale porteremo avanti il programma elettorale, quello con cui ci siamo candidati, promettendo di cambiare la città.

Fuori dall’aula andiamo avanti con i tesseramenti, che crescono. A breve apriremo una sede sul territorio e faremo iniziative in piazza, per essere sempre più vicini ai nostri elettori, sempre responsabilmente nel pieno rispetto delle normative anti-covid in vigore.

Quello di Fratelli d’Italia a Fondi sarà un percorso lungo, a tratti difficile, ma sicuramente inarrestabile.