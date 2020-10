I progetti verdi di Camminare Insieme: "Alla chiusura della maggioranza rispondiamo con la collaborazione"

Alla logica di chiusura e di arroccamento su una posizione di potere autocratico che la maggioranza ha mostrato nella prima seduta del consiglio, Camminare Insieme vuole rispondere con spirito di collaborazione per il bene della collettività.

Con nota protocollata in data 22.10.2020 n. 00064766 il gruppo ha invitato caldamente l'amministrazione a partecipare all'iniziativa Ossigeno, senza ottenere riscontro alcuno.

Il centrosinistra torna quindi a sollecitare ancora la partecipazione ad un progetto che rappresenta per la città un'occasione da non perdere per la tutela del suo ambiente, offrendo stavolta direttamente idee da presentare aderendo all'iniziativa.

Idee concrete e facilmente attuabili:

ricreare il viale alberato di Eucalipti sulla Fondi-Sperlonga

rinverdire via Lagurio

reare piccole aree relax sul Cucuruzzo

Progetti di facile realizzazione che potrebbero giovare molto alla città.

Ci auguriamo che l'amministrazione accolga positivamente, ed in tempo utile, le nostre idee e che l'ultimo quinquennio di blindatura amministrativa venga superato da questa nuova consiliatura, che rispetti lo spirito di collaborazione, da loro stessi tanto decantato in Consiglio Comunale.