Mondiale di boxe a Fondi, Magnesi: "Pronto per la vetta"

«La preparazione atletica e tecnica col mio team prosegue a ritmi alti. Mi sento in forma come non mai, anche dal punto di vista psicologico. Sono pronto a conquistare la vetta del mondo».

Continua a dimostrarsi sicuro di sé il pugile Michael Magnesi, che il prossimo 6 novembre presso il palasport di Fondi (LT) si contenderà il titolo mondiale IBO dei pesi superpiuma con il ruandese Patrick Kinigamazi.

Imbattuto dal 2013 il 36enne fighter africano residente in Svizzera, senza sconfitte su 17 match in carriera il 25enne laziale, nativo di Palestrina, cresciuto a Cave e residente a Civitavecchia. Si preannuncia uno scontro d’alto livello.

Intanto, il cartellone della serata è andato incontro a un cambiamento. Nel sottoclou, la nuova fight card ha visto l’inserimento dell’incontro femminile tra la romana Anna Lisa Brozzi e la britannica Jaime Louise Wallis.

L’intero evento sarà trasmesso su Sportitalia (Canale 60 DT e Canale 560 in HD), ed in streaming sul canale Youtube della Federazione Pugilistica Italiana. In ossequio alle restrizioni contenute nell’ultimo DPCM anti-Covid è stato disposto che si terrà a porte chiuse, alla sola presenza degli atleti, dei rispettivi entourage e degli operatori dell’informazione.

«Un appuntamento che rappresenta una sorta di rinascita per la boxe italiana», sottolinea in vista del 6 novembre Alessandra Branco, moglie e promoter dell’aspirante campione IBO. «Stiamo vivendo un momento difficile, ma con tanti sforzi dopo oltre 11 anni siamo riusciti a riportare in palio in Italia una cintura mondiale».

Il rito della pesatura è in agenda il 5 novembre presso il Le Cinéma Café di via Diversivo Acquachiara, uno dei locali della catena main sponsor della manifestazione e del pugile Magnesi.