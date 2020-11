Prescrive un farmaco salvavita ad un anziano: la Asl gli pignora lo stipendio

La comunità fondana a difesa del dott. Cataldi. Per anni, in Italia, siamo stati la seconda migliore Sanità al mondo e mai ci saremmo immaginati di leggere quest’articolo del 31/10/2020.

Prescrive farmaco salvavita a un anziano, l’Asl di Latina gli pignora lo stipendio: "Risarcisca le spese”.

Il dott. Cataldi è un medico molto conosciuto e stimato da tutta la cittadinanza e soprattutto dai suoi pazienti; ha fatto solo il suo dovere salvando la vita al suo paziente e non capiamo il senso dell’ASL o meglio del suo dirigente che ha preso e/o approvato un simile provvedimento.

Come attivisti del Movimento 5 Stelle di Fondi esprimiamo la piena solidarietà al dott. Cataldi, riteniamo il comportamento del dot. Bevilacqua poco etico e auspichiamo che l’ASL ritiri il provvedimento che va in contrasto con la missione ultima di un’azienda Sanitaria: Salvare Vite Umane. Auspichiamo anche che tutta Fondi, attraverso l’Amministrazione Comunale, le Associazioni Produttive di Categorie, dello Sport, Sindacali, etc. faccia sentire la sua voce di dissenso e si adoperi nelle sedi opportune per difendere il Dott. Cataldi, come esempio di grande umanità che mette la salute dei suoi pazienti al centro della sua professione.

Oltre alla nota degli Amici di Beppe Grillo è pervenuta in redazione anche quella dei colleghi del medico di base