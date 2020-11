Confcommercio Lazio Sud Fondi: un augurio di buon lavoro alla nuova Giunta per valorizzare la città

Con soddisfazione, la Confcommercio Lazio Sud di Fondi ha accolto la notizia dell’assegnazione delle Deleghe Assessorili, da parte del Sindaco Maschietto.

“La città, in particolare in questa difficile situazione sanitaria ed economica, legata al Covid 19 - dichiara il presidente Confcommercio Lazio Sud Fondi Enzo Di Lucia. ha bisogno di una guida certa e attiva. Tutta Confcommercio Fondi, nell’augurare buon lavoro a tutta la Giunta ed, in particolare, all’Assessore Vincenzo Carnevale e all’Assessore Stefania Stravato, che si occuperanno delle tematiche a noi più vicine” ha continuato il Presidente Di Lucia “vuole ribadire le priorità da affrontare per il rilancio e lo sviluppo del tessuto socio-economico; priorità da noi evidenziate già in campagna elettorale”.

La Confcommercio Lazio Sud di Fondi ritiene imprescindibili, pur in questa fase emergenziale, azioni amministrative mirate per rafforzare e supportare le eccellenze sia strutturali che economiche della città di Fondi e del suo territorio.

“Il Centro Storico, cuore pulsante della città, caratterizzato da una rete variegata e attiva di imprese commerciali e turistiche e dal lavoro costante del Consorzio FONDI PIU’, deve continuare a vivere, seppur nel rispetto delle attuali e necessarie misure di sicurezza anti Covd 19” ha ribadito il Presidente Di Lucia. “La cura dell’arredo urbano, la sicurezza, la viabilità e la mobilità sostenibile, insieme ad incentivi per le imprese, debbono essere le strategie da mettere in campo per garantire e migliorare la vivibilità del “cuore” di Fondi”.

Altro tema strategico per la Confcommercio Lazio Sud Fondi è l’organizzazione ottimale e, di conseguenza, la valorizzazione ambientale e turistica dei 12 km di costa fondana. “E’ possibile programmare e realizzare azioni concrete per creare e comunicare un percorso turistico di qualità per Fondi Lido” ha voluto sottolineare il Presidente Di Lucia.

“Promuovere le strutture turistiche e di servizio, incidenti sulla costa fondana e la messa in sicurezza di accessi e strutture, promuovere la cultura della sostenibilità ambientale, sono le chiavi di volta per una valorizzazione turistica della “risorsa mare” per Fondi. - continua il Presidente Di Lucia - Chiediamo, insieme all’Associazione A MARE FONDI, nostra associata, che si avvii, al più presto, la procedura per acquisire la Bandiera Blu; la qualità delle nostre acque ce lo permette indubbiamente” ha ribadito Di Lucia. Non bisogna dimenticare, secondo Confcommercio Lazio Sud di Fondi, la necessaria azione per un rilancio del MOF, “fiore all’occhiello” dell’economia fondana; è necessario avviare azioni di incentivazione per i processi di internazionalizzazione del mercato ortofrutticolo. Strategico per Confcommercio Fondi è un piano di marketing territoriale, ad ampio raggio, del territorio fondano, anche per superare gli impatti negativi sull’economia-e non solo, creati dal COVID 19. “Sulla priorità per Fondi di questi temi abbiamo trovato, nel nostro incontro con i candidati a Sindaco, una grande condivisione da parte di tutta la politica. Ed è proprio per questo, a maggior ragione nella difficile fase pandemica, che, come Associazione di categoria, vicina alle imprese, ma anche ai cittadini, chiediamo una collaborazione tra maggioranza ed opposizione per Fondi e con Fondi. Dobbiamo lavorare tutti insieme per gestire la fase emergenziale e per progettare il futuro di Fondi” ha concluso il Presidente Confcommercio Lazio Sud di Fondi Enzo Di Lucia".

Al Sindaco Maschietto e alla Giunta tutta giungano gli auguri di buon lavoro del Presidente Confcommercio Lazio Giovanni Acampora e del Direttore Generale Salvatore Di Cecca.