Mercoledì 18 novembre nuova seduta del Consiglio comunale

Nuovo Consiglio comunale in arrivo a Fondi.

La Pubblica Assise si riunirà presso l'aula consiliare “Luigi Einaudi”, al piano terra della Casa Comunale, in prima convocazione mercoledì 18 novembre alle 9:30 e, in seconda convocazione, giovedì 19 novembre alle 10:30.

I cittadini, i giornalisti e, in generale, gli operatori dell'informazione potranno seguire lo svolgimento dei lavori in diretta sulle pagine Facebook del Comune di Fondi e di Radio Antenna Musica oppure in diretta radiofonica sulle frequenze di RAM (92,200 Mhz).

I link per seguire la diretta:

https://www.facebook.com/comunedifondilt/

https://www.facebook.com/RAM92.2

La Pubblica Assise, convocata dal presidente del Consiglio Giulio Mastrobattista, si riunirà per discutere e votare otto punti all'ordine del giorno:

approvazione dei verbali della seduta precedente; comunicazioni del sindaco; richiesta di convocazione di un Consiglio comunale proposto dai consiglieri Salvatore Venditti, Luigi Parisella, Luigi Vocella, Tiziana Lippa, Franco Cardinale, Stefano Enea Guido Marcucci (prot. 67243 del 30/10/2020); istituzione commissioni consiliari permanenti; definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Ente presso altri enti, aziende ed istituzioni nomina dei componenti del gruppo tecnico di valutazione; variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020. Ratifica delibera G.C. N.230 del 14/09/2020 (art.175, Comma 4, Del D.Lgs. 267/2000); interpellanze e interrogazioni

Come previsto dalle normative anticovid, durante i lavori non sarà consentito accedere all'interno dell'aula consiliare.

Sarà comunque possibile seguire integralmente la seduta online.