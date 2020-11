Piantati nuovi alberi nel cortile della Giovanni XXIII di Monte San Biagio

Venerdì 20 novembre 2020 l’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi ha partecipato alla Festa dell'Albero 2020 organizzata presso la Sede Centrale dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Monte San Biagio (LT), per rinnovare l’impegno per il nostro Territorio e promuovere l’importanza del verde.

L’azione si è svolto nel cortile della scuola con la partecipazione dei bambini delle classi di seconda elementare. Per l’occasione saranno piantati degli alberi di leccio, forniti dall'Ente Parco. Le altre classi del Comprensivo che non partecipano all'evento per ragioni legate al Covid-19, riceveranno da parte del Parco Monti Ausoni ghiande, terriccio e vasetti per seminare in classe gli alberi di leccio che saranno protagonisti delle Feste dell'Albero future.

E' stata anche l’occasione per ribadire l’importanza delle azioni, delle strategie e degli interventi in atto per la conservazione del patrimonio naturalistico e socioculturale della Sughereta di San Vito, presente nel territorio del Comune di Monte San Biagio e rientrante all’interno del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Insomma, due giornate per rinsaldare le finalità del Progetto “Ossigeno”, promosso dalla Regione Lazio per contrastare il cambiamento climatico, per compensare le emissioni di CO2, e per proteggere la biodiversità, attraverso una grande piantumazione, su tutto il territorio laziale, di alberi e arbusti autoctoni certificati.

Un progetto di tutte e di tutti, una svolta green per fare del Lazio la regione della sostenibilità ambientale.