Il 25 novembre si parla di violenza di genere con Valeria Aprile

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per l’importanza del tema abbiamo deciso di dedicare una puntata di “Obiettivo Comune On Air”, che andrà in onda mercoledì 25 novembre, a partire dalle 19.30, sulla pagina facebook dell’AssociAzione Obiettivo Comune.

In questo secondo ciclo di webinar, infatti, stiamo provando a creare momenti di formazione, informazione e dibattito. Lo facciamo in questo particolare momento storico in cui non è possibile svolgere eventi “in presenza” e per questo abbiamo deciso di proiettare in rete il nostro impegno di fare comunità e creare confronto: una serie di incontri di approfondimento all’interno dei quali ospiteremo professionisti in ambito economico, sociale e culturale.

Il secondo appuntamento, dunque, in programma per mercoledì vedrà nostra ospite, in un’intervista tutta al femminile, la presidente dell’associazione Diritto&Donna e autrice del libro “La chiave della libertà”, l’avvocato Valeria Aprile.

L’evento, che vede l’emittente radiofonica Radio Civita Inblu come media partner, è patrocinato dalla Casa della Cultura e sarà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook dell’Associazione “Obiettivo Comune”.