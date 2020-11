Una t-shirt per dire no alla violenza sulle donne: il Consiglio sposa l'iniziativa di “Nadyr”

Supportano le donne vittime di violenza, danno loro la forza di denunciare, le assistono legalmente con gratuito patrocinio, le ascoltano e le accompagnano lungo il difficile cammino del ritorno alla vita dopo storie di dolore e sofferenza: Nadyr è molto più di un'associazione e, per riuscire in grandi imprese, ha bisogno di mezzi, risorse e strumenti efficaci.

Questo lo spirito che ha spinto il Consiglio comunale di Fondi, in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le donne che ricorre oggi, ad andare oltre la sensibilizzazione tendendo la mano a chi ha fatto dell'antiviolenza una ragione di vita.

L'idea, balenata all'assessore ai Servizi sociali Sonia Notarberardino, ha così velocemente contagiato tutti, senza distinzioni di simboli o ideologie.

Questa mattina i membri della Pubblica Assise e della giunta hanno aderito in massa alla campagna promossa da Nadyr acquistando una speciale t-shirt al costo di 15 euro che saranno interamente devoluti al centro.

«Spiegare a parole cosa sia una violenza e cosa subisce chi la riceve – racconta la stilista, nonché ideatrice della campagna Annarita De Bonis – non è mai semplice. Le parole giuste per esprimere piccoli e grandi drammi interiori forse esistono ma spesso faticano a venire fuori. È nato proprio così il progetto “facies”, volti di donna dai tratti poco definitivi in cui ciò che appare subito evidente è il rosso del sangue e delle ferite. Sono rappresentazioni di donne, madri, adolescenti e bambine che hanno sopportato, pianto, lottato, subito e sofferto e che, anche grazie a chi infonde loro coraggio, torneranno a vivere e a sorridere».