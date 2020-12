Sabato 19 dicembre a Palazzo Caetani un evento in ricordo di Monsignor Mario Forte

L'Associazione culturale "Onorato II Caetani", fondata nel 2010, rinnova il suo consiglio direttivo e in questo clima di rinnovo, in concomitanza con i 20 anni dalla morte di Mons. Mario Forte, figura che ha dato tanto alla storia di Fondi e che ha compiuto studi che sono stati presi come punto di partenza per la nuova generazione di studi specialistici, l'Associazione ha deciso di ricordarlo con un evento, il giorno 19 dicembre 2020 in diretta da Palazzo Caetani.

Gli ospiti avranno il piacere di ricordare insieme aneddoti della sua vita, i suoi scritti, presentando prima che la sua figura di sacerdote e storico, l'uomo.

Sarà possibile seguire l'evento in diretta sulla pagina facebook "Radio Antenna Musica 92.2" dalle ore 11:00.