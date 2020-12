Il gazebo di Fratelli d’Italia Fondi in piazza: ''A Natale compra Italiano, compra Locale''

Anche Fratelli d’Italia di Fondi si mobilita a sostegno delle aziende locali, dei prodotti tipici, del piccolo commercio.

In occasione del Natale, il coordinamento locale del Partito di Giorgia Meloni organizza un gazebo nel quale chiunque avrà acquistato un prodotto fatto in Italia e comprato in un negozio di Fondi potrà impacchettarlo, grazie all’impegno dei nostri volontari, con una inedita carta da regalo che riporta il logo della campagna “Compra Italiano, compra Locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”.

In più, a tutti coloro che si recheranno al gazebo per aderire a questa iniziativa, i referenti del coordinamento locale presenti doneranno anche un piccolo regalo.

Vi aspettiamo tutti domenica 20, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso il nostro gazebo, in Piazza Matteotti a Fondi.

La portavoce di Fondi Sonia Federici