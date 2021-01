Monte San Biagio: deve scontare 9 mesi di reclusione, arrestato un 71enne del posto

Il 31 dicembre 2020, in Monte San Biagio (LT), i carabinieri della locale stazione, davano esecuzione ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Roma, traendo in arresto A.C. 71enne residente in quel centro.

Il predetto, negli anni precedenti veniva condannato ad una pena di mesi 9 di reclusione, ed ora dovrà scontarli presso la propria abitazione dove resterà ristretto in regime di detenzione domiciliare.