Monte San Biagio Futura sui problemi della Multiservizi

All’adunanza del Consiglio Comunale del 30 dicembre è stata discusso e votato il Piano di Ristrutturazione Aziendale della società in house Multiservizi Monticelli srl.

La “Multiservizi Monticelli srl”, società a partecipazione pubblica che gestisce la nettezza urbana, i servizi cimiteriali e la manutenzione del verde pubblico, nell’esercizio 2019 ha subìto l’ingente perdita di ben 91mila euro. Si è quindi reso necessario ripianare tale perdita e ricostituire il capitale sociale; a tal fine, il Consiglio Comunale ha deliberato all’ unanimità di trasferire alla società gli automezzi di proprietà dell’Ente già utilizzati in comodato d’uso, del valore complessivo di circa 145mila euro.

Consideriamo questo piano di risanamento null’altro che un inevitabile salvataggio in extremis della Multiservizi, necessario per evitarne l’immediata messa in liquidazione, ma, tuttavia non risolutivo, in quanto privo di qualsiasi prospettiva di medio-lungo periodo. - chiarisce il capogruppo di MSB Futura, Avv. Guglielmo Raso - Ciò nonostante abbiamo responsabilmente espresso il nostro voto favorevole, al solo fine di garantire, quantomeno per il prossimo anno, la continuità dei servizi alla cittadinanza e la conservazione del posto di lavoro al personale dipendente, a cui va il nostro ringraziamento per l’ impegno quotidianamente profuso nell’assolvimento delle proprie mansioni.