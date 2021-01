Multiservizi, il vice sindaco Di Cola replica a Monte San Biagio Futura

"Sono prive di fondamento (quindi FALSE) le affermazioni fatte, in un comunicato stampa , dal gruppo consiliare di Monte San Biagio Futura che riporta quanto segue 'il sindaco Carnevale e il vice Sindaco Di Cola nel corso della seduta hanno infatti anticipato che nella primavera del 2021 sarà necessario scegliere se affidare la raccolta dei rifiuti e gli altri servizi a un operatore privato o costituire una azienda speciale municipalizzata. In ogni caso, liquidare la Multiservizi'.

Tali dichiarazioni non sono mai state rilasciate (il mio intervento nella seduta consiliare del 30 dicembre è sulla pagina del Comune di Monte San Biagio al minuto 1:33:14). Ritengo che la Multiservizi sia strategica per i cittadini monticellani ( oggi siamo 67% di differenziata ) e che sia doveroso patrimonializzarla ( ovvero darle maggiori risorse) per metterla nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile.

Un ringraziamento doveroso mi sento di porgere all’Amministratore Mirko Maddaluna e a tutti i dipendenti della società, così come anche al consigliere Oriano Bianchi per l’eccellente lavoro svolto sul territorio in condizioni non semplici.

Se il mio paese è pulito il merito è anche il loro".