Positivo all'alcol test e coinvolto in un incidente stradale: denunciato un 56enne

Il 09 gennaio 2021, in Fondi (LT), i carabinieri della locale Tenenza, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 56enne del posto, per guida in stato di ebrezza. L’uomo, la sera dello scorso 30 dicembre, mentre era alla guida del proprio veicolo, causava un incidente stradale. I successivi accertamenti avvenuti presso l’ospedale, hanno consentito di accertare che l’uomo durante la guida era sotto l’effetto di sostanze alcoliche, superando il limite consentito dalla legge.