Presentata la mozione per intitolare una strada o una piazza a Nilde Iotti

Il 2020, concluso da pochi giorni, è stato l’anno del centenario della nascita di Nilde Iotti, la prima donna ad essere eletta Presidente della Camera dei Deputati. La Presidente Iotti ha ricoperto l'incarico per tre legislature, dal 1979 al 1992 e, a detta di tutte le forze politiche di allora, ha svolto il suo compito in Parlamento con onore, con capacità di dialogo e con rispetto delle opinioni di tutti.

Nel ricordo della sua visita ufficiale nella nostra città del 17 marzo 1984, in cui l’Onorevole incontrò gli studenti fondani parlando di Costituzione e Futuro, il Circolo locale di “Articolo Uno - Movimento Democratico e Progressista” ha promosso una petizione popolare per intitolarle una strada o una piazza.

Considerando la storia politica, la caratura istituzionale della Iotti e vista la numerosa e interessata partecipazione dei cittadini fondani alla questione, il gruppo consiliare di Camminare Insieme ed il circolo fondano di “Articolo Uno - Movimento Democratico e Progressista” hanno chiesto formalmente alla Commissione consiliare competente di discutere e poter accogliere favorevolmente la proposta in oggetto. La mozione, presentata lo scorso 5 gennaio, è stata indirizzata al Presidente della Commissione Urbanistica - Usi civici - Patrimonio - Viabilità Giulio Cesare Di Manno e al Sindaco Beniamino Maschietto.

“Nei mesi scorsi, non appena mi è stata presentata l’iniziativa dagli amici di ‘Articolo Uno - MDP’, l’ho immediatamente condivisa, sia a livello personale che come gruppo Camminare Insieme - dichiara il consigliere comunale Salvatore Venditti -. Credo sia di fondamentale importanza ricordare l’azione politica di Nilde Iotti da donna delle Istituzioni che si è spesa tanto per le donne e per i giovani. È anche grazie al suo costante impegno, tra le altre cose, che la parità fra i sessi è stata nettamente affermata, soprattutto riguardo al diritto di accesso alle professioni. Mi auguro che si possa arrivare, in tempi brevi e con spirito di unità, all’approvazione della mozione e alla seguente intitolazione di una Piazza o una strada all’on. Iotti”.