Obiettivo Comune On Air, si parla di Fake News con Noemi Urso

Creare momenti di formazione, informazione e dibattito. Queste alcune delle importanti linee guida che ci siamo dati quando abbiamo dato vita all’AssociAzione. Un obiettivo sempre al centro delle nostre iniziative e che stiamo rilanciando nei nostri webinar “Obiettivo Comune On Air”.

Nel quarto appuntamento del secondo ciclo, fissato per giovedì 14 gennaio alle ore 18,30, si parlerà di Fake News e del dovere civico dei cittadini di arginarle. Sarà nostra ospite Noemi Urso, capo redattrice e social media manager di BUTAC (Bufale Un Tanto Al Chilo), uno dei più conosciuti siti di fact-checking in Italia, online dal 2013. Autrice dal 2014 e capo redattrice dal 2015, la Urso lavora nella comunicazione istituzionale e sanitaria, soprattutto digitale.

Attraverso questo secondo ciclo di webinar vogliamo che i nostri canali social diventino una “piazza” nella quale riflettere, una cassa di risonanza per diffondere proposte per il nostro territorio, per parlare della realtà che ci circonda e capire ciò che accade nel mondo.

L’evento, che vede l’emittente radiofonica Radio Civita Inblu come media partner ed è patrocinato dalla Casa della Cultura, sarà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook dell’Associazione “Obiettivo Comune”.