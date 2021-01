Monte San Biagio Futura sulle problematiche della Sughereta

Con un post sul suo profilo social l’assessore Arcangelo Di Cola ha divulgato un comunicato in cui si riferisce di un “ordine del giorno” con il quale i consiglieri regionali Angelo Tripodi (Lega), Giuseppe Simeone (Forza Italia) e Gaia Pernarella (M5S) avrebbero chiesto alla Giunta Regionale di “rinnovare il suo impegno” nel predisporre gli atti necessari a sostegno della convenzione tra l’Ente Regione, il Comune di Monte San Biagio, l’Ente Parco dei Monti Ausoni e l’Università della Tuscia, finalizzata a realizzare le azioni di contrasto alla diffusione del fungo patogeno all’interno della Sughereta di Villa San Vito.

Un ordine del giorno puramente simbolico, che Di Cola utilizza intenzionalmente in modo improprio per chiari fini propagandistici. - commenta il capogruppo di MSB Futura Avv. Guglielmo Raso.

Le azioni richieste dai firmatari dell’ordine del giorno sono già in essere da tempo, e la convenzione tra l’Ente Parco e l’Università della Tuscia è stata già stipulata.

E’ utile ricordare che grazie all’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio, con la Determinazione n. G06256 del 26.05.2020, la Direzione Capitale Naturale stanziava ben 300.000,00 euro per il triennio 2020-2022, per consentire all’ Ente Parco dei Monti Ausoni di attuare una serie di interventi finalizzati a debellare il fungo patogeno. Nel mese di settembre è stato quindi approvato il contratto di ricerca con l’Università della Tuscia, che ha iniziato i lavori di mappatura e di individuazione dei focolai di infezione. Attualmente sono in fase di progettazione interventi di restauro, sistemazione idraulica e di ingegneria naturalistica che troveranno attuazione nelle annualità 2021-2022.

I consiglieri Tripodi, Simeone e Pernarella hanno quindi chiesto alla Giunta Regionale di impegnarsi per qualcosa che già ha fatto ed è in essere. E l’assessore Di Cola vorrebbe far passare quello che è un atto puramente simbolico come un importante provvedimento per il nostro paese.

Nessun commento sull’insinuazione con la quale Di Cola conclude il suo post: è un “peccato che non ci siano le firme del PD”. Ma solo una considerazione: l’Assessore Enrica Onorati (del PD) e la Giunta di Nicola Zingaretti (segretario nazionale del PD) per la nostra Sughereta hanno stanziato 300.000,00 euro. E ciò è qualcosa di più di una firma su un simbolico ordine del giorno.

I Consiglieri

Monte San Biagio Futura