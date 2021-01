Sughereta, il vice sindaco Arcangelo Di Cola replica a Monte San Biagio Futura

Ringrazio i consiglieri di sinistra locali di MSB Futura per la gentile replica.

Noto però delle evidenti incongruenze, che mi portano a chiedere 2 cose:

1) se la firma sull’ordine del giorno è puramente simbolica perché i consiglieri regionali pontini del PD non l’hanno apposta?;

2) se l’ordine del giorno è propagandistico come mai i consiglieri di maggioranza della regione Lazio l’hanno approvato in consiglio Regionale visto che, come si legge nella nota di MSB Futura , “ qualcosa che già è fatto ed è in essere”?

Inoltre da amministratore locale mi dispiace notare che vi sia uno scarso interessamento di un assessorato importante come quello dell’Agricoltura sulle problematiche del paese.

Rinnovo pertanto il ringraziamento ai consiglieri Pernarella, Simeone e Tripodi per aver nuovamente posto l’attenzione della regione Lazio su un patrimonio di importanza nazionale come la Sughereta.

Arcangelo Di Cola

Vice Sindaco MsBiagio