Monte San Biagio Futura sull'insediamento della Commissione Permanente Ambiente

Il 29 gennaio si insedierà la Commissione Permanente Ambiente, istituita all’adunanza del Consiglio Comunale del 27 novembre 2020 allo scopo di promuovere e garantire azioni amministrative finalizzate alla tutela ed al miglioramento dei beni naturalistici e paesaggistici. Un risultato politico dell’iniziativa del gruppo MSB Futura, condivisa da SiAmo Monte San Biagio, che con più interpellanze e con una apposita mozione chiedevano di istituire le commissioni consiliari previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale. In particolare, la Commissione Ambiente.

Le commissioni consiliari sono previste dalla legge, dal nostro Statuto e dal nostro Regolamento del Consiglio Comunale - chiarisce l’Avv. Guglielmo Raso, capogruppo di MSB Futura – benchè non obbligatorie, sono strumenti di primaria importanza, in quanto utili a favorire il confronto tra maggioranza e opposizione. Senza di esse ci si trova spesso a votare proposte su cui la maggioranza ha già formato il proprio convincimento, senza che vi sia stato alcun confronto con le minoranze. In particolare, la Commissione Ambiente sarà chiamata a svolgere un ruolo centrale, di rilevante interesse pubblico che non può prescindere dal più ampio confronto, con particolare riferimento alla salvaguardia della nostra Sughereta.