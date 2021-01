Il dono della Pneus Service: 5 mila mascherine per i centri “Magicabula” e “L'allegra Brigata”

Continua la gara di solidarietà da parte delle aziende della città, sempre attente alle esigenze della comunità.

L'ultimo gradito regalo è arrivato dai titolari della Pneus Service di Fondi, Carlo Lombardi e Nadia Tarquinio, che hanno donato 5mila mascherine al Comune di Fondi.

I dispositivi di protezione personale, di tessuto (100% cotone), lavabili e riutilizzabili saranno consegnati al personale e ai ragazzi del centro socioeducativo “L'Allegra Brigata” e del centro diurno per minori “Magicabula”.

Una terza parte sarà invece destinata ai funzionari rimasti in prima linea per dare continuità a servizi essenziali per la comunità e che prevedono il contatto con il pubblico.

A ricevere il gradito dono, a nome dell'amministrazione, l'assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino.

«Un sentito ringraziamento alla Pneus Service e a tutte le attività del territorio – commenta – realtà virtuose che, nonostante le enormi difficoltà del momento, non perdono occasione per dare prova di altruismo e solidarietà».

Le 5mila mascherine sono state affidate al comandante Giuseppe Acquaro e a tutti gli agenti di Polizia Locale che si occuperanno della distribuzione.