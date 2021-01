Incendio nella baracca dei senzatetto: pronto intervento di vigili del fuoco e polizia locale

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto poco dopo le 19 di ieri nel comune di Fondi, in località Salto di Fondi, a seguito segnalazioni di un incendio.

Sul posto, la squadra territoriale dei vigili fuoco del distaccamento di Terracina, constatava la presenza di un capanno in legno di circa 20 mq completamente avvolta dalle fiamme. Il personale intervenuto provvedeva immediatamente alle operazioni di spegnimento. Nella struttura adibita a ricovero estivo, e presumibilmente occupata da senzatetto, veniva rinvenuta al suo interno una bombola di GPL che alimentava un piccolo piano cottura. Le alte temperature raggiunte ne provocavano il collasso dell'involucro provocando una deflagrazione. Successivamente, in collaborazione con la polizia locale, si cercava di risalire alle cause che al momento sono sconosciute.

Non si registrano persone coinvolte.