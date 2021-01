Buoni spesa a Fondi: consegnati altri 206 ticket

Saranno consegnati oggi gli ultimi buoni spesa assegnati a chi ha fatto domanda tra il primo e il 15 gennaio 2021.

Questa seconda tranche da 206 ticket, si somma alla prima da 468 tagliandi.

Sono 674, in totale, le famiglie che hanno avuto diritto ai buoni spesa in maniera proporzionale ai membri del nucleo familiare (150 euro una persona, 300 euro due persone, 400 euro tre persone, 500 euro 4 o più persone).

«Dividere il fondo complessivo in due parti – spiegano il sindaco Beniamino Maschietto e l'assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – ci ha consentito di dare risposte concrete e celeri alle situazioni di autentica emergenza già prima di Natale. La seconda fase è invece servita soprattutto per andare incontro a persone che, solitamente, godono di un discreto tenore di vita ma che si sono trovate in difficoltà economica proprio a causa della pandemia e delle restrizioni. Un sentito ringraziamento agli uffici del settore che hanno lavorato senza sosta per fornire supporto nella presentazione delle pratiche e per consegnare i ticket velocemente senza generare situazioni di caos o assembramento. L'emergenza, purtroppo, è tutt'altro che agli sgoccioli, stiamo dunque lavorando a nuovi aiuti che saranno erogati a breve».