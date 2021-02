Monte San Biagio Futura sull'aumento delle strade dissestate

All’adunanza del Consiglio Comunale del 27 novembre 2020 “Monte San Biagio Futura”, considerato lo stato di ammaloramento del manto stradale, ha sollecitato l'amministrazione nell'azione di messa in sicurezza dei tratti di strada maggiormente pericolosi per l'incolumità dei cittadini.

Ad oggi la situazione in quei tratti di strada che segnaliamo da mesi è notevolmente peggiorata. Purtroppo iniziano ad esserci numerosi punti pericolosi anche su tante altre vie che fino a qualche tempo fa non presentavano gravi problemi.

Questa situazione è causata dalla mancanza di un piano per la programmazione periodica della manutenzione ordinaria. Infatti, non si riscontra una manutenzione constante e regolare delle strade che, con il passare del tempo, le rende poco sicure per i cittadini che le percorrono. Inoltre questa condizione già molto difficile è stata aggravata dal taglio approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 96 del 31/007/2020 di €. 11.000,00 per l'anno 2020 eseguito sul bilancio comunale alla voce "realizzazione e manutenzione ordinaria opere di urbanizzazione primaria - STRADE" e ratificata dal consigli comunale del 17/08/2020 durante il quale “Monte San Biagio Futura” ha ribadito che continuare a tagliare queste risorse avrebbe pregiudicato la sicurezza ed il benessere dei cittadini.

Nelle ultime settimane, con il peggiorare della situazione sopra descritta, si sono verificati diversi episodi in cui le auto hanno subito danni dovuti alla presenza di vere e proprie voragini sulla sede stradale. Questo ha spinto alcuni cittadini, esasperati, al "fai da te" andando a mettere asfalto nelle buche più grandi e pericolose. Quindi oltre al danno subito alle proprie auto e al pericolo che vivono quotidianamente, anche la beffa di sistemare le buche a proprie spese. Inoltre, in alcuni punti, si riscontrano tombini che non risultano più stabili e sicuri per i cittadini.

Pertanto, considerata la gravità della situazione descritta, si sollecita ancora un volta l'amministrazione a prendere provvedimenti urgentissimi per intervenire su quei tratti di strada gravemente danneggiati e pericolosi, al fine da garantire ai cittadini strade il più possibile decorose e sicure.

I Consiglieri:

Guglielmo Raso, Ermanna Casale e Gianpiero Trani