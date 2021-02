Monte San Biagio, la replica di Di Cola sulle strade dissestate: "Tagli del governo giallorosso"

In merito all ultimo comunicato di MSB Futura sul taglio di 11000 euro destinati alla manutenzione stradale, occorre precisare che tale rimodulazione del capitolo di spesa si è reso necessario al fine di garantire l'equilibrio di bilancio.

Siamo stati costretti, per incrementare il fondo per crediti di dubbia esigibilità (incremento voluto dal governo giallorosso) a intervenire su voci di spesa corrente, quali, per l'appunto, quella relativa alla manutenzione stradale.

In alternativa avremmo dovuto operare tagli equivalenti suI servizi che il comune eroga (come la scuola o i servizi sociali) o aumentare i tributi locali.

In ogni caso ricordo a tutti i consiglieri che è possibile presentare emendamenti al Bilancio di previsione o all’assestamento e che in tali discussioni di consiglio Comunale, non è stato mai presentato alcunché dai consiglieri di sinistra (ne sui capitolo di spesa afferenti la manutenzione delle strade ne su altre voci di spesa o di entrata).

Le critiche, per essere verosimili, dovrebbero essere accompagnate dall'indicazione di possibili soluzioni alternative, ma in questo caso come in altre circostanze il tutto si è ridotto a ridondanti dichiarazioni stampa.

Ci dicano i consiglieri Casale, Raso e Trani dove trovare i denari per sistemare le strade comunali e noi seguiremo i loro consigli.



Arcangelo Di Cola

Vice Sindaco