Il Comune di Fondi esonera gli ambulanti dal pagamento della Cosap per tutti il 2020: la soddisfazione dell'Ana

È giunta inaspettata e costituisce una bellissima notizia per tutti gli ambulanti dei mercati di Fondi e dei pubblici esercizi quella data dall’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Fondi, Stefania Stravato, nel corso di una riunione svoltasi martedì scorso con le Associazioni di Categoria, a cui l’ANA-UGL ha preso parte con i Presidenti Provinciali di Latina e di Frosinone, Abdel Wahab Ashraf e Mirko Domenicone: l’assessore ha informato i presenti che l’Amministrazione Comunale di Fondi, alla luce della grave situazione economica conseguente alla pandemia ed alle difficoltà che stanno attraversando in particolare gli operatori commerciali su aree pubbliche, ha deciso di esonerare per l’intero anno 2020 tutti gli operatori interessati da occupazioni di suolo pubblico dal versamento del Canone Cosap.

Già il precedente Governo – accogliendo alcuni emendamenti ai Decreti Ristori 1 e 2 sollecitati dall’ANA-UGL Nazionale - aveva stabilito l’esonero dal 1 marzo al 15 ottobre, ma l’Amministrazione Comunale di Fondi – a cui va tutto il nostro ringraziamento per il grande gesto di vicinanza alle nostre problematiche - ha voluto fare di più decidendo l’esonero totale, ovvero anche per gli altri quattro mesi e 15 giorni dovuti, come forma di sostegno diretto per evitare ulteriori aggravi ai costi di gestione.

L’ANA-UGL Nazionale ha svolto nel corso del 2020 una grande azione politico sindacale che ha portato il Governo ed il Parlamento ad assumere iniziative dirette verso queste categorie facendo impegnare ben 102, 13 milioni di Euro erogati ai Comuni di tutta l’Italia per coprire il mancato gettito da parte degli operatori ambulanti e dei pubblici esercizi.

Il Ministro dell’Intero, con il Decreto emanato il 10 dicembre 2020, ha attribuito al Comune di Fondi la somma di € 73.192,40, a cui si aggiungeranno presto ulteriori somme che saranno erogate a seguito dell’impegno di € 82,5 milioni contenuto nella Legge di conversione del cosiddetto Decreto Ristori 4, per via dell’esonero del Canone Unico dal 1 gennaio al 31 marzo p.v. Inoltre, a seguito della Manifestazione Nazionale dell’11 febbraio scorso si è avviata una trattativa con il nuovo Governo che potrebbe sfociare nella adozione di nuove misure di esonero dal versamento del Canone Unico per l’intero anno 2021.

ANA-UGL ringrazia il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale per la decisone assunta che rafforza il proficuo legame e la sintonia sulle soluzioni da adottare a favore degli operatori ambulanti di Fondi.