Giornate ecologiche: grandi pulizie a Curtignano grazie a volontari e amministratori

Distanziati ma operativi: si è svolta domenica mattina la quarta giornata ecologica del calendario 2021. Dopo Selvavetere, Torre Canneto e Capratica, volontari, residenti e amministratori hanno ripulito contrada Curtignano. Anche durante questa azione di clean up ingenti i rifiuti rinvenuti al margine della strada, tra le radure e nella fitta vegetazione. La situazione riscontrata, tuttavia, è risultata di gran lunga migliore rispetto a quella rilevata le scorse settimane sul litorale. A guidare la spedizione di volontari il sindaco Beniamino Maschietto, l'assessore all'Ambiente Fabrizio Macaro e il consigliere Fabio Iannone che, avendo effettuato diversi sopralluoghi alla vigilia dell'iniziativa, ha fatto strada ai presenti. I rifiuti, come sempre accuratamente differenziati, sono stati affidati alla De Vizia per il conferimento in discarica. A causa delle restrizioni previste in zona rossa, rinviato a data da destinarsi l'appuntamento in programma domenica 21 marzo a Sant'Anastasia.