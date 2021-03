Buoni spesa, riaperti i termini: per fare domanda c'è tempo fino al 26 marzo

È stato pubblicato questa mattina, sul sito del Comune di Fondi, il nuovo avviso per la richiesta dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità e medicinali destinati alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica.

Potranno fare domanda tutti i cittadini in possesso dei necessari requisiti, anche coloro che hanno aderito ai precedenti avvisi.

Le domande dovranno essere presentate entro il 26/03, in via telematica, tramite il Sistema informativo del Sociale ( www.fondi.ret edelsociale.it ).

Chi ha già aderito ai precedenti bandi, potrà utilizzare le stesse credenziali.

I criteri di assegnazione sono rimasti invariati e sono integralmente consultabili sull'avviso pubblicato oggi sull'albo pretorio del Comune di Fondi.

I buoni spesa verranno consegnati in Comune, previa convocazione del beneficiario (sms); potranno essere spesi in tutti gli esercizi commerciali e presso le farmacie aderenti all'iniziativa.

Consulta l'elenco completo delle attività convenzionate.

Gli uffici comunali hanno inoltre messo a disposizione due numeri telefonici per fornire assistenza ai cittadini che dovessero riscontrare difficoltà nell'effettuare la procedura telematica.

I numeri, disponibili in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 14:00 / il martedì e il giovedì anche dalle 15:00 alle 18:00), sono i seguenti:

345-0510593

349-3673258

I contributi saranno erogati, sotto forma di ticket da 10 e 25 euro, in maniera proporzionale al numero dei componenti della famiglia che farà domanda.

Nuclei di 1 persona: 150 euro

Nuclei di 2 persone: 300 euro

Nuclei di 3 persone: 400 euro

Nuclei di 4 o più persone: 500 euro

I buoni spesa saranno erogati fino al completo esaurimento del fondo che, per il Comune di Fondi, ammonta a 239.964,47 euro.

Ad un residuo di 109.052,24 euro del precedente stanziamento, si è infatti aggiunto un fondo regionale pari a 130.912,23 euro.