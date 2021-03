“Facciamo luce sull’endometriosi”, un video per sensibilizzare

“Sola… vuota… stanca… incompresa. È cosi’ che ho iniziato a sentirmi quando hai deciso di venire a prenderti una bella parte di me”. Inizia così il toccante video ideato e prodotto dall’associazione Aps Metamorfosi per la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione della cittadinanza verso l’Edometriosi, patologia che colpisce numerosissime donne e da non molti anni portata alla ribalta della medicina moderna.

Il video, girato magistralmente da Jeff Annunziata trasforma in pura poesia malinconica un testo autobiografico dell’architetto Miriam Vacca, presidente dell’associazione “Manus Dare” interpretato nel video dalla voce a tratti commovente di Daniela Di Mauro.

“Partecipare al lavoro di questo video è stata quasi un’esperienza catartica per me –ha detto l’autrice, che compare nel video insieme alla piccola e bravissima Violante Maria Soccodato - e spero che questo messaggio arrivi forte e chiaro, soprattutto a chi soffre di questa patologia. Il messaggio è che, da oggi, non è più sola ad affrontare questo “mostro”, e che possiamo combatterlo”.

Alle riprese ha partecipato anche Tiziana Lippa, ( che ha presentato la mozione insieme ai consiglieri comunali Salvatore Venditti, e Mariapalma Di Trocchio, votata all’unanimità in consiglio lo scorso febbraio) consigliere comunale del Movimento Fondi Terra Nostra.

“Da subito ho accettato di partecipare alla promozione di questo messaggio importantissimo per molte donne “ –ha detto Lippa- “molte soffrono ancora senza sapere di cosa si tratti, in quanto spesso la diagnosi arriva tardi. Per questo è importante, come dice lo slogan dell’iniziativa, ”Fare luce sull’endometriosi”. Questo video presentato oggi è un modo bellissimo e toccante per veicolare il messaggio”

Il cortometraggio è da stamane visibile sulla pagina Facebook dell’Aps Metamorfosi, ed in poche ore ha già raggiunto un numero ragguardevole di visualizzazioni e di condivisioni.

All’iniziativa, hanno partecipato anche Mario di Fazio, Maurizio Di Trocchio ed Enesio Iudicone. Graphic and Motion Design curato da “SchermiParalleli”