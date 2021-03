“Sport di tutti e per tutti”: Fondi Vera promuove una Conferenza on line per il 2 Aprile

“Sport e Salute” ha pubblicato due Avvisi Pubblici, “Sport di tutti – Quartieri” e “Sport di tutti – Inclusione”, rivolti alle ASD/SSD che potranno presentare la propria candidatura fino alle ore 12.00 del 30 Giugno 2021 accedendo alla piattaforma di adesione al link: https://area.sportditutti.it/.

Per agevolare la conoscenza di queste interessanti opportunità il Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera ha deciso di promuovere una videoconferenza, in programma Venerdì 2 Aprile alle ore 20, trasmessa in Diretta sulla propria Pagina Facebook.

L’appuntamento, moderato da Alessio Saccoccio, vedrà la partecipazione del Consigliere Nazionale OPES Marco Tomasini e del rappresentante territoriale Francesco Giorgio. Insieme a loro scopriremo i dettagli di questi due importanti interventi e per ogni Associazione e Cittadino interessato sarà possibile inviare domande durante la Diretta. Chiuderà i lavori il Consigliere Comunale di Fondi Vera, Francesco Ciccone.

Per ogni informazione potete scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@fondivera.it