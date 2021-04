Rientro a scuola in sicurezza, il sindaco rinnova l'appello a partecipare allo screening

«Gli screening su specifiche categorie della popolazione, assieme alle vaccinazioni dei soggetti sensibili o esposti al virus per via dell'attività professionale, sono tra le strategie più efficaci per ridurre i contagi e prevenire l'insorgere di nuovi focolai. Invito tutti, quindi, ad aderire all'attività di monitoraggio dedicata alla popolazione studentesca e organizzata in collaborazione con il locale comitato della Croce Rossa».

Il primo cittadino di Fondi Beniamino Maschietto torna, con toni più decisi, a sollecitare i genitori che ancora non hanno fatto pervenire la propria adesione allo screening in programma dal 2 al 6 aprile e dedicato a studenti, docenti e personale scolastico.

L'obiettivo è quello di riaprire le scuole il 7 aprile e di farlo in sicurezza.

Date le criticità dei giorni scorsi e la presenza di contagi in tutte le fasce della popolazione, minorenni compresi, è indispensabile, per scongiurare la nascita di nuovi focolai, che le adesioni siano massicce.

«La macchina organizzativa messa in campo assieme ai volontari della Croce Rossa – ribadisce il sindaco – è perfettamente funzionante. Per effettuare il tampone ci vorranno soltanto pochi istanti. In occasione delle festività natalizie, quando la situazione epidemiologica era migliore rispetto ad oggi, questo screening ci ha consentito di individuare molti positivi e di riaprire le scuole in sicurezza, evitando nuove quarantene e ulteriori periodi di Dad subito dopo il rientro in classe. Il test è gratuito e porterà via soltanto pochi minuti ad ogni famiglia: farlo non costa nulla ma rappresenta un gesto di sensibilità ed altruismo nei confronti del prossimo e dell'intera città».