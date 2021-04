In arrivo un nuovo regolamento per la pesca nel Lago di Fondi

Continua l’impegno istituzionale dell’Ente regionale Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, a difesa e sostegno dei territori delle tre aree protette che gestisce.

Così l’Ente Parco, sulla base del lavoro in sinergia con la Regione Lazio e del testo elaborato dagli uffici della Direzione Regionale Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca e dell’ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, ha organizzato una riunione con i rappresentanti dei Comuni di Fondi e Monte San Biagio e delle Associazioni e Cooperative dei pescatori professionali per un confronto sulla proposta di nuovo Regolamento dell’esercizio della pesca nel Lago di Fondi.

Scopo dell’incontro, che si è tenuto con un tono di grande interesse diffuso tra gli interlocutori, è stato quello di verificare e segnalare eventuali modifiche e integrazioni al testo del Regolamento da proporre alla Regione, prima della sua approvazione definitiva.

Le osservazioni, che sono state condivise e segnalate, riguardano in particolare l’indicazione di inserire nel Regolamento il riferimento anche alla pesca sportiva, la possibilità per i pescatori professionisti di avere una peschiera ufficiale, mediante la regolamentazione delle concessioni relative alle aree demaniali lacuali, il sostegno alla promozione di un ittiturismo consapevole.

Nell’incontro, infine, si è proposto e concordato di costituire presso questo Ente Parco un Tavolo di Lavoro su tutte le problematiche e gli aspetti inerenti il Lago di Fondi.