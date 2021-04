La visita del sindaco e dell'assessore Notarberardino ai centri "Allegra Brigata" e "Magicabula"

Doppia visita da parte del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e dell'assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino ai centri "L'Allegra Brigata" e "Magicabula".

Ecco com'è andata

Giochi sulla storia della città e premi golosi per i ragazzi di Magicabula

Da una parte la squadra degli aquilotti, capitanata dal sindaco Beniamino Maschietto, dall’altra l’esercito dei pulcini supportati dall’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino: un pomeriggio speciale quello di ieri al centro diurno Magicabula di Fondi.

Le due squadre, rispondendo a domande come “Quanti laghi ha Fondi?” o "Qual è la porta più antica della città?” si sono sfidate a colpi di nozioni sulla storia e la geografia locale e il risultato è stata una scorpacciata di fondanità.

Proprio come avvenuto in occasione della tombolata di Natale, i ragazzi hanno accolto con un’ondata di positività i due amministratori sopraggiunti per un saluto pasquale e per verificare che tutto procedesse per il meglio. La visita, quindi, ha avuto lo scopo di far sentire ad operatori e bambini la vicinanza delle istituzioni ma anche di ascoltare e prendere nota di eventuali esigenze.

Il pomeriggio si è tradotto in una grande festa all’aria aperta. Nonostante il distanziamento e i dispositivi di protezione, allegria e divertimento hanno contagiato grandi e piccini a tal punto che neppure le mascherine sono riuscite a contenere i sorrisi.

Visita a sorpresa durante il raccolto nell'orto, sorrisi e divertimento al centro L'Allegra Brigata

Scambio di doni pasquali al centro socio educativo “L’Allegra Brigata” dove, nonostante le difficoltà dei tempi correnti, le giornate trascorrono tra sorrisi e straordinarie attività. La visita dello scorso martedì ha sorpreso ancora una volta il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino sopraggiunti mentre i ragazzi, approfittando delle belle giornate di sole, erano intenti a raccogliere i frutti dell’orto.

Entrambi sono rimasti senza parole quando, dopo la visita esterna, hanno potuto ammirare gli ultimi lavori di bricolage realizzati nell’ambito dei laboratori creativi.

La visita, particolarmente gradita, è stata anche una preziosa occasione per ascoltare le esigenze del centro e delle famiglie dei 30 ragazzi che lo frequentano.