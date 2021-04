“Musiche da Favola” batte il Covid: dal 9 aprile 8 appuntamenti online per tutti i bambini

«Siamo come i “ladri di bestiame” felici di Gek Tessaro, che fuggono con un bottino di fantasia. Con “Musiche da Favola” dribbliamo il Covid e gli rubiamo musica e letture per i bambini».

A parlare sono i musicisti e lettori delle associazioni di Fondi (LT) Ars-Arte Ricerca e Sperimentazione e Leggimi Sempre. La loro avventura letteraria e musicale “Musiche da Favola”, realizzata con il contributo di Regione Lazio e Lazio Crea e programmata nel mese di marzo dal vivo, prende infatti la forma di otto video dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni, pubblicati sui canali Facebook e YouTube dell’Ars (@Ars Fondi) ogni venerdì alle 18:00, a partire da oggi venerdì 9 aprile.

È questa la risposta degli organizzatori al lockdown regionale, che, durato dal 15 al 30 marzo, ha impedito lo svolgimento della manifestazione con presenza di pubblico, tranne che per il suo esordio a Villa Placitelli (Fondi), venerdì 13 marzo.

I video, della durata di 15-20 minuti, realizzati dallo Studio Akira e girati sul litorale fondano e presso il Lago di Fondi con i musicisti dell’Ars e i lettori di Leggimi Sempre, propongono ai più piccoli letture di capolavori per l’infanzia, accompagnate dalla chitarra di Sandro Sposito e dal violino di Ilenia De Meo, e laboratori di animazione musicale di Antonietta Caporiccio.

Il percorso intreccia storie in rima o intessute di musicalità ed esperienze di ascolti attivi, uso creativo della voce, familiarizzazione con i suoni e loro interpretazione con il corpo.

Il primo appuntamento video, venerdì 9 aprile, pensato per i bambini di 8 e 9 anni e ambientato presso il Consorzio di Bonifica Sud Pontino, sulle rive del Lago di Fondi, sceglie l’esilarante lettura di Il libro sbilenco di Peter Newell, edito da in Italia Orecchio Acerbo (menzione al Bologna Ragazzi Award), albo in rima dal gusto vintage, dallo strano formato di parallelogramma, che racconta una storia in discesa libera: il poppante Billy, su una carrozzina sfuggita di mano alla balia, sfreccia in una folle corsa spazzando via oggetti e malcapitati. Gli interludi musicali sono del chitarrista Sandro Sposito.

A seguire, un laboratorio di propedeutica musicale di Antonietta Caporiccio che guida i bambini a interpretare musica e silenzio attraverso il movimento o la stasi del corpo.

Nei sette video successivi si leggeranno, per i bambini di 8 e 9 anni, Sono un ladro di bestiame felice di Gek Tessaro (Il Castoro), Vorrei dirti di Cosetta Zanotti e Lucia Scuderi (Fatatrac) e Un orso sullo stomaco di Noemi Vola (Corraini), e, per i più piccoli di 6 e 7 anni, Mare matto di Alessandro Riccioni e Vittoria Facchini (Lapis), Giallo Max di Teresa Porcella e Lucia Mattioli (Giralangolo), Gorilla di Anthony Browne (Orecchio Acerbo), Come? Cosa? di Fabian Negrin (Orecchio Acerbo).

Esplosivo l’esordio, l’unico in presenza di bambini e famiglie: sabato 13 marzo “Musiche da Favola” si è tenuto dal vivo a Villa Placitelli a Fondi nella natura e nel sole, con momenti di scoperta della flora tipica, di lettura (Alì Babà e i Quaranta Ladroni di Lele Luzzati, Interlinea; Che cos’è un bambino? di Beatrice Alemagna, Topipittori; Il Gruffalò di Julia Donaldson e Alex Scheffler, Emme Edizioni; C’è un mostrino nel taschino! del Dr Seuss, Giunti) e di sperimentazione di parole, ritmi e strumenti.

«Speriamo di incontrare presto dal vivo i bambini nelle altre splendide località previste nel progetto originale» affermano gli organizzatori. «La moresca Torre Truglia a Sperlonga, la piana di Campo Soriano con i massi scultura a Terracina, la terrazza del Castello Caetani a Fondi sono scenari imperdibili del territorio in cui leggere e suonare con i più piccoli».

L’iniziativa, gratuita, si svolge con il patrocinio del Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, del Comune di Fondi, del Comune di Sperlonga e della Casa della Cultura di Fondi.