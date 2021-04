Monte San Biagio: approvate le nuove TARI con riduzioni rispetto agli anni precedenti

Le nuove tariffe Tari per il 2021, approvate in consiglio comunale, contengono importanti novità per i cittadini e per le aziende monticellane.

Lavorando alacremente anche di sabato con l’ufficio Tributi, siamo riusciti ad articolare il piano tariffario in modo da tutelare le famiglie con più componenti che vivono in abitazioni di medie dimensioni, i nuclei con un solo componente purché con Isee sotto i 12.000€ e le attività economiche maggiormente colpite dalle chiusure dovute al Covid. Per fare un esempio:

una famiglia con 4 componenti che vive in una abitazione di 100 mq quest’anno pagherà 310€ contro i 420€ del 2020;

per le abitazioni in cui vive una sola persona è prevista una riduzione che può arrivare fino al 35% della componente fissa per chi ha Isee inferiori ai 12.000€;

un ristorante che si avvale di 100 mq per svolgere la sua attività quest’anno pagherà 1.200€ contro i 1.300€ del 2020.

Qualora il governo centrale dovesse darci ulteriori somme a ristoro, sarà nostra premura avvantaggiare ulteriormente il nostro territorio e le sue aziende.

Dott. Arcangelo Di Cola

Vice Sindaco Monte San Biagio