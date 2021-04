San Sotero papa: il programma degli eventi religiosi

Così scrive il parroco di San Pietro apostolo di Fondi Don Gianni Cardillo, nel manifesto che annuncia il programma degli eventi religiosi.

“La Festa di San Sotero, pur cadendo il 22 aprile, noi la celebreremo la domenica precedente e precisamente il 18 aprile 2021!

In tale occasione abbiamo invitato l’Arcivescovo di Gaeta, Mons. Luigi Vari, che presiederà la solenne Eucarestia alle ore 18.00.

"Quest’anno - fa sapere Don Gianni - spinto dalle vostre tradizioni e dall’amore che nutro per il popolo di Fondi, e vista la pandemia del Covid19, mi limito a proporre un programma religioso minimo per rendere onore ad un nostro concittadino illustre diventato Papa, San Sotero”.

San Sotero è nato a Fondi da genitori di origine greca. È stato Papa della Chiesa dal 165 al 176.

Si è distinto nella Chiesa per il suo cuore grande: appena Papa fece una grande raccolta per aiutare i poveri;

per aver dichiarato la validità del matrimonio cristiano solo se celebrato dal sacerdote;

per aver difeso la Chiesa dall’eresie del tempo.

“Con simpatia - commenta il parroco del Duomo di Fondi - accolgo anche tutte le iniziative che vengono messe in atto per farne memoria! Tra tutte ricordo la laboriosa Pro Loco Fondi che ha pensato di rilanciare ‘il pasticciotto’ caratteristico dolce della tradizione fondana, dedicandolo a San Sotero. Tutti Vi attendo, come pellegrini innamorati di Dio, alla sequela di San Sotero, che ha amato e servito la Chiesa con grande umiltà e coraggio”.