Piano Sociale di Zona: online il questionario per contribuire al miglioramento dei servizi del Distretto socio sanitario LT4

Quale servizio nel settore sociale vorresti che fosse attivato o migliorato nella tua città?

Esprimere il proprio parere, fare proposte e dare il proprio contributo, in termini di idee e di esigenze, è effettivamente possibile nel Distretto socio sanitario LT4 che comprende, oltre a Fondi (comune capofila), anche Campodimele, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina.

Sono infatti in corso le attività preliminari per la predisposizione del nuovo Piano Sociale di Zona 2021-2023 e, da qualche giorno, è ufficialmente possibile compilare un breve questionario online.

L’obiettivo è quello di costruire un piano realmente conforme alle esigenze del cittadino.

Sei, in totale, i tavoli tematici attivi:

famiglia, minori e giovani

povertà e disagio adulti

anziani

violenza di genere

disabilità

immigrazione

Le associazioni, le cooperative, le onlus, i movimenti politici, i sindacati e, in generale, i cittadini, spuntando una o più tematica in fase di risposta al questionario, possono quindi realmente avere voce in capitolo nella messa a punto dei servizi del sociale.

Il Piano Sociale di Zona (PSdZ) è uno strumento molto importante nell’ambito del distretto socio sanitario e dei comuni che ne fanno parte. Il documento, che ha validità triennale, proprio per rispondere appieno alle esigenze dei cittadini, viene aggiornato ogni anno. Fondamentali, nella fase di aggiornamento e miglioramento, il lavoro di ascolto svolto dalla filiera sociale e strumenti come il modulo interattivo.