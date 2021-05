Restrizioni inefficaci, Fratelli d'Italia Fondi presenta una mozione per chiedere riaperture urgenti

Il consigliere comunale capogruppo di Fratelli d'Italia, Stefano Marcucci, in data 02 maggio 2021, ha protocollato presso il Comune di Fondi una mozione a cui hanno aderito il consigliere comunale della lista civica “Fondi Terra Nostra” Tiziana Lippa e il consigliere comunale della lista civica “Riscossa Fondana” Luigi Vocella. L'argomento è quello delle riaperture e più in generale di una diversa gestione delle misure volte al contenimento della diffusione del Covid -19.

L'obiettivo dell'iniziativa è spronare il Sindaco e la Giunta a farsi portavoce presso il Governo di una serie di proposte.

Il consigliere Stefano Marcucci: “Il programma attuato dal Governo centrale non ha ottenuto i risultati previsti, sia dal punto di vista sanitario ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale, economico e produttivo. In primis sarà doveroso potenziare il sistema dei trasporti pubblici, anche attraverso apposite convenzioni con i privati che permettano a tutti di viaggiare in sicurezza. Bisognerà altresì intervenire sul settore scuola, permettendo la riapertura a tutti i livelli. Infine sarà necessario riaprire in sicurezza tutte quelle attività che in questi mesi sono state costrette alla chiusura: la ristorazione, i mercati e le attività ricettive, rispettando i protocolli nazionali, hanno tutte le carte in regola per poter lavorare in sicurezza almeno fino alla mezzanotte”.

“Ci sono molteplici attività locali che invocano una svolta, urge un intervento concreto ed immediato!”

“Ringrazio la vicinanza dei colleghi di opposizione Tiziana Lippa e Luigi Vocella che sin da subito hanno accolto favorevolmente la mia iniziativa”.

A tal proposito i consiglieri comunali Tiziana Lippa e Luigi Vocella, dopo aver letto la proposta di mozione da parte di Fratelli d'Italia, hanno aderito subito condividendo lo spirito costruttivo della stessa. “Riteniamo che sia imprescindibile per i prossimi mesi dare la possibilità alle attività economiche, soprattutto ricettive e di ristorazione, di poter lavorare nel rispetto delle regole e con le dovute attenzioni necessarie per evitare la diffusione della pandemia”.