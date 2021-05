"Le Piantine Solidali": sabato e domenica l'iniziativa organizzata in occasione della Festa della Mamma

In occasione della Festa della mamma le associazioni Fondiamo le RADICI-ODV (Presidente Francesco Pistillo) e Aiutiamoci in memoria Di Maria Orticelli (Presidente dott.ssa Rossella Ziarelli), organizzano l'evento "Le piantine solidali" che, dopo l'appuntamento del del primo e del 2, si terrà a Fondi 8 e 9 Maggio dalle ore 09.00 alle ore 21.00. In occasione di questi 2 eventi verranno posizionati due gazebi: uno in piazza 4 novembre (nei pressi della chiesa di San Francesco), l'altro in via regina Margherita nei pressi del castello.

L'evento a scopo benefico prevede la vendita delle piantine solidali il cui ricavato servirà all'acquisto di beni alimentari di prima necessità che verranno distribuiti alle Famiglie bisognose della città di Fondi.

FONDIAMO LE RADICI ODV

AIUTIAMOCI IN MEMORIA DI MARIA ORTICELLI