"Riaprire le aree gioco e gli spazi verdi": la richiesta del consigliere di Fondi Vera Francesco Ciccone

Per i bambini della nostra Città continua ad essere impossibile trascorrere un pomeriggio su un'altalena o divertendosi su uno scivolo. Lo segnalammo lo scorso 26 Febbraio, sono trascorsi più di due mesi ma nulla è cambiato, anzi. Nel frattempo le aree gioco ed i parchi cittadini sono sempre più abbandonati e desolatamente chiusi, in alcuni casi l'incuria ha preso il sopravvento, in altri si sono registrati anche atti vandalici come naturale conseguenza dell'assenza di controlli e mancate attenzione.

Oggi torniamo a ribadire il nostro pensiero: l'Amministrazione Comunale ha il dovere di correre ai ripari nel più breve tempo possibile. Si proceda con la manutenzione degli spazi, la messa in sicurezza degli stessi e la riapertura di tutte le aree gioco della Città.

Lo faccia attivando i P.U.C. (Progetti Utili alla Collettività), lo faccia con l’opera offerta dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che potrebbero garantire sorveglianza e accessi in sicurezza, lo faccia istituendo i "Patti di Collaborazione" ed affidando la cura degli spazi a Cittadini in forma singola o associata. Purché lo faccia.

Le disposizioni normative lo permettono, praticamente tutti i Comuni limitrofi hanno da tempo riaperto i cancelli dei loro parchi, a Fondi sembra che i più piccoli debbano continuare ancora per molto a pagare il prezzo altissimo dell'incompetenza dei suoi amministratori, che stanno arrecando un danno enorme ai bambini ed alle loro famiglie.

Fondi Vera chiede a gran voce la riapertura di tutte le aree verdi e gli spazi pubblici del territorio, anche quelli di competenza della Regione Lazio e gestiti dagli Enti Parco Ausoni e Lago di Fondi ed Aurunci. Sperando che alle riaperture di questi giorni si aggiungano presto quelle dei cancelli degli spazi ancora inaccessibili.