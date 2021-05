Giovedì 20 maggio 2021 nuova seduta del Consiglio comunale di Fondi

Nuova seduta del Consiglio comunale in programma giovedì 20 maggio 2021 alle ore 15:00 (in seconda convocazione venerdì 21 maggio alle ore 16:00). La Pubblica Assise, convocata dal presidente Giulio Mastrobattista, si riunirà in videoconferenza.

Otto i punti all'ordine del giorno:

1) approvazione verbali seduta precedente;

2) interpellanze e interrogazioni;

3) comunicazione del Sindaco sulla situazione dell’individuazione di siti di stoccaggio rifiuti nel territorio provinciale;

4) istituzione della commissione consiliare sulla sicurezza urbana (richiesta prot. 30069/2021);

5) discussione e approvazione mozione “9 luglio 1982: per non dimenticare le vittime sul lavoro” (richiesta prot.30069/2021, come modificata);

6) discussione e approvazione mozione “17 maggio giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Una panchina arcobaleno anche a Fondi per sensibilizzare” (richiesta prot.30069/2021);

7) discussione e approvazione mozione “Proposte per la riapertura delle attività dei settori maggiormente colpiti dalla crisi” (richiesta prot.30069/2021);

8) discussione e approvazione mozione “Stabilizzazione personale part time del Consorzio di Bonifica Sud Pontino di Fondi” (richiesta prot.30069/2021).

La seduta di Consiglio sarà trasmessa in streaming sulle pagine Facebook “Comune di Fondi” e “Radio Antenna Musica 92,200” e in diretta radiofonica su Radio Antenna Musica 92,200 MHz.