Fare Verde Fondi per “Il Maggio dei Libri 2021”

In occasione del Maggio dei Libri 2021, Fare Verde Fondi organizza un'escursione letteraria nel Parco Monti Aurunci, su un sentiero agevole ma poco conosciuto per arrivare sulla cima di Monte Rotondo, alla scoperta di antiche costruzioni che resistono al trascorrere del tempo. Accompagnerà il gruppo di partecipanti la Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca, con la partecipazione straordinaria di Andrea Rega, che leggerà lungo il tragitto alcuni passi del suo nuovo libro "Affunn" scritto in dialetto fondano.

È prevista una quota di partecipazione che sarà utilizzata per l'acquisto di 2 volumi da donare alla Biblioteca Comunale ‘Dan Danino Di Sarra’ per dare continuità al progetto "Ecolibri", nato nel 2017 in collaborazione con le librerie "Il Pavone" ed "Il Seme" e che conta 35 volumi donati in questi anni.

Appuntamento Sabato 22 Maggio ore 09.00 in Piazzale Evangelista 1, per poi raggiungere in auto l'inizio del sentiero. Numero di partecipanti limitato, obbligo di prenotazione al 3331188161 - fareverdefondi@gmail.com.