Vaccini: il 22 e il 23 maggio open day over 40 all'ospedale di Fondi

Sabato 22 e sabato 23 maggio open day AstraZeneca over 40 con possibilità di effettuare il vaccino anche presso l'ospedale di Fondi.

Prosegue a ritmo spedito la campagna vaccinale in provincia di Latina con il “San Giovanni di Dio” di Fondi che si conferma tra i primi ospedali del Lazio per numero di dosi somministrate.

La prossima sfida è prevista per il weekend quando, al termine della sessione Pfizer (8:00/19:00), si continuerà a lavorare oltre il consueto orario per vaccinare altre 600 persone con il siero Astrazeneca.

Anche la struttura di via San Magno ha infatti aderito all'open day in programma sabato 22 e domenica 23 maggio.

Le prenotazioni potranno essere effettuate, a partire da giovedì, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito salutelazio.it

L’open day, come avvenuto lo scorso weekend, sarà dedicato agli over 40. Le 600 dosi di Astrazeneca (300 sabato e 300 domenica) verranno somministrate dalle 19:00 alle 24:00.

«Si tratta di una opportunità da cogliere al volo – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – l'orario serale e i giorni, un festivo e un prefestivo, consentiranno di aderire anche a chi, fino ad oggi, non ha prenotato per motivi di lavoro o impegni infrasettimanali. Grazie al prezioso lavoro dei medici di base, che stanno a loro volta somministrando vaccini Pfizer, Astrazeneca e Moderna, e al cronoprogramma regionale, possiamo finalmente guardare ai mesi estivi con fiducia e ottimismo. Il vaccino, come ho sempre sostenuto, è la nostra unica vera chance di far ripartire settori ancora fermi».