Ripresa economica dopo la pandemia: Comune di Fondi e Camera di Commercio insieme per rilanciare il territorio

Raccogliere le istanze dei territori, trasformarle in progetti, individuare fonti di finanziamento e creare strumenti di supporto, consulenza e sostegno dedicati ai giovani imprenditori della città: sono solo alcuni degli argomenti progettuali affrontati nel corso di un proficuo incontro che si è tenuto ieri presso la sede pontina della Camera di Commercio di Latina e Frosinone.

Ad accogliere il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, che ha chiesto il confronto per condividere una serie di proposte, il presidente dell'Ente camerale Giovanni Acampora e il segretario generale Pietro Viscusi.

Oltre a Luigi Niccolini, presidente dell’Azienda Speciale camerale In.For.Mare, erano presenti anche il vicepresidente vicario Enzo Di Lucia, i condirettori Maria Paniccia e Norberto Ambrosetti e l'europarlamentare Salvatore De Meo che ha partecipato all'incontro in videoconferenza.

«Sono estremamente soddisfatto e molto fiducioso – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – non solo per la proficua interlocuzione avviata ma anche per la positiva ricaduta che i progetti in cantiere avranno sul territorio».