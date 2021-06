Monte San Biagio: successo per la prima giornata ecologica che si è svolta nella sughereta

L’amore nei confronti del nostro patrimonio ambientale, in special modo quello della Sughereta San Vito, la più importante ed estesa dell’Italia peninsulare, è stato dimostrato attraverso una lunga mattinata Ecologica svoltasi sabato 29 maggio. L’iniziativa ambientalista, la prima di un fitto calendario Green che accompagnerà il Comune di Monte San Biagio per tutto il 2021, ha visto in azione cittadini, amministratori e associazioni, tutti impegnati per il recupero di rifiuti abbandonati. Il Sindaco, presente anche lui all’evento, ringrazia il presidente del consiglio comunale Gioia Pernarella e l’assessore Carmine Masiello per l’ottima riuscita dell’evento, i volontari, i cacciatori, la vigilanza venatoria, la Pro Loco, il Presidente dell’ATC Lt2 Avv. Brusca e il Delegato alla Protezione Civile Romeo Pernarella per aver presenziato con i loro collaboratori.