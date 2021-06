Arriva il "Summer Action Campus" targato On Broadway

Sei pronto per andare in scena questa estate? Tutto il mondo è un palcoscenico!

On Broadway, casa di produzione e accademia, organizza a Fondi (LT) un corso intensivo di recitazione.Summer Action Camp è dedicato a ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni (i partecipanti saranno divisi in gruppi di lavoro differenti in base a età). Cinque giorni di full immersion per dar vita a momenti ed esperienze indimenticabili!

La tua estate comincia da protagonista all’insegna della fantasia: con grande allegria emozionati insieme a nuovi amici uniti dalla tua stessa passione!

Un ampio spazio per vivere insieme questa avventura in cui le attività ruoteranno intorno al teatro, al cinema, al doppiaggio e al musical.

DATE E LUOGO CAMPUS

Il campo estivo di On Broadway si svolgerà dal 21 al 25 giugno 2021, presso la sede in Via Arnale Rosso,35 – Fondi (LT).

Le lezioni si svolgeranno sia all’interno sia all’esterno, in base alle varie materie trattate, il tutto nel pieno rispetto delle norme anti-contagio.

PROMOZIONI

Hai un fratello o una sorella? Verrà riservato il 30% sconto

Porta un amico e verrà riservato il 20% sconto

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Per avere ulteriori informazioni e iscriversi occorre inviare una mail a info@onbroadway.it o contattandoci al numero 3791393042 (anche Whatsapp).

Le iscrizioni aprono il 27 maggio e chiudono il 15 giugno 2021, salvo esaurimento posti disponibili. I campi sono a numero chiuso.

In OMAGGIO l’alunno riceverà la t-shirt ufficiale, la merenda pomeridiana e l’ingresso a Cinecittà (concluso il Campus si organizzerà con On Broadway una visita di gruppo guidata presso gli studi e set cinematografici di Cinecittà in Roma).